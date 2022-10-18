Федотов назвал Абаскаля клоуном, обоих пригласили в КДК. Кто виноват в главном конфликте дерби?

"Спартак" возмутил первый гол ЦСКА
Напомним, встреча сразу началась нервно: уже на первых минутах арбитр матча Сергей Карасев отправился смотреть VAR на предмет красной карточки Квинси Промесу. В итоге обошлось - Карасев ограничился желтой, но игра совсем не стала спокойнее.
В итоге встреча разбилась на кучу эпизодов из-за постоянных стыков, один из которых привел к скандалу. Роман Зобнин максимально неловко решил остановиться с мячом, чтобы врачи оказали помощь Хорхе Карраскалю, но Милан Гайич не оценил fair-play от соперника, перехватил мяч и забросил его на Чалова, который и открыл счет.
После этого эмоции разгорелись вдвойне, игроки "Спартака" окружили Карасева, а Гильермо Абаскаль сходил с ума в технической зоне. В итоге Абаскаль и Федотов столкнулись в перерыве, но об этом немного позже.
После игры Федотов назвал Абаскаля "что-то". Пресс-служба ЦСКА назвала это попыткой снизить градус конфликта
На пресс-конференции после игры Федотова спросили о стычке с Абаскалем:
- В перерыве на вас бросился Абаскаль...
- Так уж бросился...Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало, не знаю. Не бросился. Я его не понял, не понял о чем идет речь. Fair-play? В чем он заключается? Что у них не удалили двух футболистов?
Формулировка Федотова через средний род многим показалась неудачной, поэтому тренера своей команды пришлось защищать главе пресс-службы ЦСКА Кириллу Брейдо:
Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более. В чем неуважение?
Федотов действительно выглядел на пресс-конференции доброжелательно, хотя выбрал очень спорную формулировку. Впрочем, казалось, что на этом история завершена и конфликт исчерпан, но...
Теперь появилось видео конфликта. Федотов назвал Абаскаля клоуном и призвал его уехать домой. Досталось и Пруцеву
Сегодня снова стало горячо. В телеграм-канале "Бухтельная" появилось видео со стычкой Федотова и Абаскаля. Непонятно, что испанец пытался донести до тренера ЦСКА, зато самого Федотова можно услышать прекрасно:
Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун.
При этом резервный арбитр несколько раз повторяет Федотову: "Не ведитесь, не ведитесь!", а сам Федотов как-будто замечает, что его снимают и быстро успокаивается.
Кроме того, почти сразу появилось другая видеозапись, где недовольный Федотов в ходе игры нецензурно предъявляет претензию Данилу Пруцеву, который долго лежит на газоне:
"***, вставай, ты, ***".
Примечательно, что с 2020 по 2021 годы Пруцев играл как раз за "Сочи" Владимира Федотова.
"Ведет себя как быдлан". По Федотову прошлись Зарема Салихова и Губерниев. Ветеран ЦСКА назвал его поведение недостойным
Естественно, одной из первых к конфликту присоединилась Зарема Салихова. Супруга Леонида Федуна сначала заявила, что "сложно выбить Сочи из человека", а затем сравнила лексикон Федотова с конюхом:
Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА.
Другим критиком наставника ЦСКА стал Дмитрий Губерниев, призвавший наказать, как самого специалиста, так и клуб:
Тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведёт себя как быдлан. Стыдоба да и только! И тренера и команду за подобное надо серьезно наказать.
Кроме того, не все поддержали Федотова и со стороны ЦСКА. Ветеран "армейцев" Владимир Пономарев удивился поведению тренера бывшей команды:
Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого поведения. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще и матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами.
"Я бы Абаскалю так же сказал". Некоторые поддержали Федотова и считают провокатором Абаскаля
Нашлись и те, кто не увидел ничего критичного в словах Федотова. Еще один бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов, который сейчас возглавляет медийный клуб "2Drots", призвал искать причину проблем в тренерах "Спартака":
Сказал Федотов и сказал. Там что, обидное что-то было? Порядочный, спокойный человек. В отличие от тренеров "Спартака": Тедеско сумасшедший и безумный, который прыгал, бегал, кидался на всех – на того же Федотова в Сочи.
Забавно, что к экс-тренеру "Спартака" и правда были подобные претензии. Многие российские специалисты упрекали Доменико Тедеско за эмоциональность. Более того, на этой почве в московском дерби однажды уже случился конфликт! Тогда Тедеско после победы излишне эмоционально отправился пожимать руку Виктору Гончаренко, возглавлявшему ЦСКА. В итоге Гончаренко отказался от рукопожатия и оттолкнул тренера соперников. Хотя позже ситуацию уладили и это не сказалось на отношениях специалистов.
Александр Мостовой тоже не считает, что Федотов перешел границы. Более того, экс-игрок "Сельты" заявил, что поступил бы точно так же, как коуч ЦСКА:
Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему так же сказал.
Снова подключилась пресс-служба ЦСКА. Назвали ситуацию "заказом" на Федотова
После возобновления конфликта опять пришлось включаться Кириллу Брейдо. На этот раз глава пресс-службы ЦСКА заявил, что происходящее - заказ на Федотова, которого "полоскают" несколько телеграм-каналов. По его версии, сначала делался акцент на нарушении fair-play, а когда это не сработало, обрушились на тренера ЦСКА. Поведение Федотова он назвал ответом на провокацию со стороны Абаскаля:
Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ?
Теперь выяснять, какой еще мог быть ответ, будут в КДК РФС.
Фото: Скриншот трансляции "Матч ТВ"/ ФК "Спартак"/ Соцсети