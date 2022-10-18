Федотов назвал Абаскаля клоуном, обоих пригласили в КДК. Кто виноват в главном конфликте дерби?

Выясняем, как и почему поссорились Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.

Фото: ФК "Спартак"/ ПФК ЦСКА

"Спартак" возмутил первый гол ЦСКА

После игры Федотов назвал Абаскаля "что-то". Пресс-служба ЦСКА назвала это попыткой снизить градус конфликта

Сейчас некоторые пытаются интерпретировать слова нашего главного тренера про Абаскаля неуважительным образом. Если посмотреть кадры с пресс-конференции, то можно увидеть, что Владимир Валентинович был в замешательстве и наоборот решил снизить градус, заявляя, что не было никакого броска со стороны главного тренера соперника, а были какие-то телодвижения рядом, но не более. В чем неуважение?

Теперь появилось видео конфликта. Федотов назвал Абаскаля клоуном и призвал его уехать домой. Досталось и Пруцеву

Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун.

"Ведет себя как быдлан". По Федотову прошлись Зарема Салихова и Губерниев. Ветеран ЦСКА назвал его поведение недостойным

Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА.

Тренер ЦСКА Федотов в данном эпизоде ведёт себя как быдлан. Стыдоба да и только! И тренера и команду за подобное надо серьезно наказать.

Это недостойное поведение Федотова, не ожидал от него такого поведения. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив еще и матерные слова. Это никак не украшает тренера, тем более тренера ЦСКА. Он не может себя так вести с другими коллегами.

"Я бы Абаскалю так же сказал". Некоторые поддержали Федотова и считают провокатором Абаскаля

Сказал Федотов и сказал. Там что, обидное что-то было? Порядочный, спокойный человек. В отличие от тренеров "Спартака": Тедеско сумасшедший и безумный, который прыгал, бегал, кидался на всех – на того же Федотова в Сочи.

Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему так же сказал.

Снова подключилась пресс-служба ЦСКА. Назвали ситуацию "заказом" на Федотова

Фантастика, тренер прибежал в перерыве к чужой скамейке с очевидными провокациями и был послан. А какой еще мог быть ответ?