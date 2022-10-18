Солнцевский районный суд Москвы взыскал с запрещенной в Российской Федерации социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 65 миллионов 371 тысячу рублей в пользу 46-летнего экс-главного тренера "Динамо" и экс-полузащитника сборной России Дмитрия Хохлова, а также обязал соцсеть разблокировать все упоминания фамилии российского специалиста, сообщает РИА Новости.
Ранее Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть из-за того, что ее администрация неоднократно отправляла в бан самого Дмитрия и других пользователей, использовавших его фамилию в своих сообщениях и публикациях, помечая слово "Хохлов" как "враждебное высказывание". Сумма запрошенной Хохловым компенсации составляла 150 миллионов рублей - в такую сумму тренер оценил ущерб из-за вызванных блокировками более редких упоминаний в прессе, что могло отпугивать потенциальные рекламные предложения.
Суд обязал запрещенную соцсеть выплатить Хохлову более 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии
Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова к запрещенной в России социальной сети за блокировки упоминаний его фамилии.
Фото: РИА Новости