Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
0 - 0 0 0
Химки1 тайм
П1 1.53X 4.06П2 6.26
Динамо
20:30
РостовНе начат
П1 2.32X 3.5П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
21:30
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.42X 4.9П2 7.6
Кристал Пэлас
22:15
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.35X 3.15П2 3.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Севилья
20:00
ВаленсияНе начат
П1 2.35X 3.35П2 3.15
Хетафе
21:00
АтлетикНе начат
П1 4.5X 3.4П2 1.92
Атлетико
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.58X 3.95П2 6.6
Сделать ставку

Суд обязал запрещенную соцсеть выплатить Хохлову более 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии

Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск экс-главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова к запрещенной в России социальной сети за блокировки упоминаний его фамилии.
Фото: РИА Новости
Солнцевский районный суд Москвы взыскал с запрещенной в Российской Федерации социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) 65 миллионов 371 тысячу рублей в пользу 46-летнего экс-главного тренера "Динамо" и экс-полузащитника сборной России Дмитрия Хохлова, а также обязал соцсеть разблокировать все упоминания фамилии российского специалиста, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Хохлов подал в суд на социальную сеть из-за того, что ее администрация неоднократно отправляла в бан самого Дмитрия и других пользователей, использовавших его фамилию в своих сообщениях и публикациях, помечая слово "Хохлов" как "враждебное высказывание". Сумма запрошенной Хохловым компенсации составляла 150 миллионов рублей - в такую сумму тренер оценил ущерб из-за вызванных блокировками более редких упоминаний в прессе, что могло отпугивать потенциальные рекламные предложения.


Хохлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Федотов назвал Абаскаля клоуном, обоих пригласили в КДК. Кто виноват в главном конфликте дерби?
Суд обязал запрещенную соцсеть выплатить Хохлову более 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии
Пономарев: пусть Федотов берет пример с Путина - как его только не называли в мире, а он всегда спокойный и сдержанный 3
Гильерме, Карпукас и Игнатьев - в основе "Локомотива" на матч Кубка России с "Химками", Педриньо в запасе
ЦСКА: с таким уровнем истерии не приходилось сталкиваться, Федотов "заказывается" и "полоскается" третьи сутки 9
Семин - о конфликте Абаскаля и Федотова: нормальная ситуация, через три дня будут вместе сидеть в ресторане, смеяться 6
Григорьянц: Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК из-за поведения в дерби ЦСКА - "Спартак" 11
Опубликовано расписание трансляций всех матчей 4 тура группового этапа Кубка России
Губернатор Нижегородской области Никитин: как я могу не отпустить Галактионова? У нас же не крепостное право 1
"Metaratings": "Уфа" обратилась с просьбой о помощи к министру спорта Башкортостана Хабибову
Мостовой - о словах Федотова: если бы Абаскаль прыгал передо мной, я бы ему так же сказал 13
Экс-форвард "Реала" Игуаин завершил карьеру
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 44
"Metaratings": полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит из-за травмы около 2-х недель 2
Президент "Урала" Иванов - о жалобе "Ростова" на судейство: пусть хоть на 20 претензий подают 2
Газизов - о возможном закрытии "Уфы": все сотрудники клуба получили уведомление о сокращении, в том числе и я
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: Федотов - порядочный и спокойный человек, в отличие от тренеров "Спартака" 24
"РБ Спорт": "Уфа" может прекратить существование после нового года 3
"Мутко против": КДК РФС рассмотрит поведение Федотова в матче со "Спартаком". Ему грозит дисквалификация 15
Президент "Оренбурга" Еремякин: Сычевой превращается в солидный актив
Семак: сейчас дела у "Зенита" в Кубке России идут не так хорошо, как в чемпионате 1
Губерниев: Федотов ведет себя как быдлан. Стыдоба да и только! 8
Зарема - о Федотове: человек разговаривает как конюх. Органично для ЦСКА 26
Руководство бельгийского "Антверпена" отстранило экс-полузащитника "Ромы" Наингголана за курение на скамейке запасных 6
Агент Бальде: скорее всего, не будем подавать апелляцию на дисквалификацию
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун 40
Гендиректор "Зенита" Медведев: я уверен, что Бакаев себя еще проявит 5
Рианчо: Соболев и Промес бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду 1
Шишкин – о fair-play от Зобнина в игре ЦСКА – "Спартак": получилось как-то по-детски, осуждать Гайича нет смысла 3
Кечинов: Соболев – нападающий номер один в России. Такую статистику больше не показывает ни один игрок
Все новости
-