- Если зимой поступит предложение из России, Массимо не вернется, - передает слова Д'Амико "РБ Спорт".
Ранее в период с августа 20146 года по октября 2018 года 58-летний итальянец Массимо Каррера работал в Российской Федерации в должности главного тренера московского "Спартака". Во главе красно-белых Каррера стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также выиграл национальный Суперкубок.
Агент Карреры: если зимой будет предложение из России, Массимо не вернется
Агент экс-главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Андреа Д'Амико высказался о возможности возвращения своего клиента к работе в России.
Фото: ФК "Спартак"