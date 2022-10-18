"Интересно, почему Зиньковский не выходит на поле с первых минут? Возможно, тренер не видит его на фланговой позиции. Но то, что он талантище, которому обязательно надо играть, сомнению не подлежит", - цитирует Титова "СЭ".
Напомним, Зиньковский перебрался в "Спартак" перед началом текущего сезона из "Крыльев Советов". Он провел в составе красно-белых 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. При этом два последних результативных действия он сделал в двух последних: отдал ассист в матче с "Крыльями" (4:2) и забил в ворота ЦСКА (2:2).
Титов: Зиньковский - талантище. Почему он не выходит с первых минут?
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился мнением об игре Антона Зиньковского в составе красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"