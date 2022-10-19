Агаларов забил "Оренбургу". Это первый гол для форварда с июля

Форвард "Ахмата" Гамид Агаларов забил второй мяч в этом сезоне.

Фото: ФК "Ахмат"

В эти минуты "Оренбург" на своем поле принимает "Ахмат" в 4-м туре группового этапа Кубка России. На 11-й минуте гости открыли счет встречи, отличился Гамид Агаларов. Для форварда этот гол стал вторым в текущем сезоне. До этого он забил один мяч в РПЛ.



Напомним, Агаларов перебрался в "Ахмат" перед началом этого сезона, но не сумел закрепиться в стартовом составе новой команды. В предыдущем сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, играя за "Уфу", которая в итоге вылетела в Первую лигу.