"Просто поздравили Рассказова. На следующей неделе, когда у нас будут тренировки, сделаем для него специальный коридорчик. Все очень рады за Колю. Было много негатива в его сторону не по делу. Он большой профессионал", — цитирует защитника красно-белых "Чемпионат".
Рассказов открыл счет голам в матче 4-го тура группового раунда Кубка России против "Факела". Он не мог забить за "Спартак" на протяжении последних двух лет.
Победный мяч на свой счет записал форвард Шамар Николсон.
Столичный коллектив занимает первое место за 2 тура до окончания групповой стадии национального Кубка – в активе москвичей 12 очков.
Чернов – о голе Рассказова: к нему было много негатива не по делу, сейчас все очень рады за Колю
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о голе футболиста москвичей Николая Рассказова в кубковом матче против "Факела" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"