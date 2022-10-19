Наставник московского "Спартака" Гильермо Абаскаль приехал на заседание КДК РФС, сообщает "Чемпионат".
Ранее руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил о вызове на следующее заседание КДК главных тренеров ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля для рассмотрения инцидента с конфликтом между ними, случившегося в перерыве матча 13 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
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Наставник "Спартака" Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где будет рассмотрено его поведение в матче 13 тура с ЦСКА (2:2).
Фото: Reuters