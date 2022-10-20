Ранее в СМИ появилась информация, что Азмун недоволен количеством игрового времени в "Байере" и собирается покинуть клуб. Отмечалось, что руководство "Зенита" уже выразило готовность вернуть Азмуна на правах аренды.
Как сообщает источник, эта информация не соответствуют действительности. В петербургском клубе не поднимается вопрос ни об арендном соглашении с "Байером", ни об обратном выкупе контракта.
Сообщается, что до лета сине-бело-голубые не намерены приобретать нападающего.
Нападающий Сердар Азмун в зимнее трансферное окно перешел из "Зенита" в "Байер". По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне 27-летний иранец провел за "аспириновых" 11 матчей во всех турнирах (328 минут), в них он отметился 2 голевыми передачами.
За "Зенит" Азмун выступал с 2019 года. В общей сложности за петербуржцев он сыграл в 104 матчах, в которых забил 62 гола. В составе "Зенита" Сердар 4 раза выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка.
Источник: Bobsoccer
"Bobsoccer": "Зенит" не будет возвращать Азмуна
Иранский нападающий Сердар Азмун не вернется в "Зенит".
Фото: Getty Images