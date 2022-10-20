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Глава КДК Григорьянц: Федотов и Абаскаль претензий друг к другу не имеют

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем исчерпан.
Фото: ПФК ЦСКА
Между Федотовым и Абаскалем произошел конфликт в ходе очной встречи ЦСКА и "Спартака" в 13-м туре РПЛ. По итогам сегодняшнего заседания комитета оба тренера дисквалифицированы на один матч РПЛ по итогам КДК. Кроме того, Федотов дисквалифицирован на еще один матч условно. Также специалисты оштрафованы на 50 тысяч рублей.

"Федотов и Абаскаль сидели на заседании друг напротив друга. Оба сказали, что конфликт исчерпан и что претензий они друг к другу не имеют", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Федотов пропустит матч против "Оренбурга" (23 октября, 14:00 мск), Абаскаль не сможет руководить своей командой со скамейки в игре с "Химками" (23 октября, 16:30 мск).

ЦСКА в РПЛ идет на 3 месте, набрав в 13 матчах 25 очков. "Спартак" располагается строчкой выше с 26 очками.

КДК: Федотов дисквалифицирован за оскорбительное поведение, Абаскаль - за провокационные действия


Григорьянц КДК РФС Федотов Абаскаль Спартак ЦСКА
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