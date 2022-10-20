- Самая настоящая провокация, что комитет РФС принял решение дисквалифицировать Федотова и Абаскаля! Они не имеют права, несмотря на то, что ссылаются на какие-то там пункты своего положения. Это чистейший вопрос комитета по этике РФС, а не контрольно-дисциплинарного органа. КДК обычно разбирает грубую и жёсткую игру - драку и увечья. А тут была перепалка с одной стороны, а не друг против друга. Хотя я не видел и не слышал, что именно там было, - передает слова Кавазашвили "Чемпионат".
Ранее стало известно, что главные тренеры ЦСКА и "Спартака" Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль были дисквалифицированы Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на одну игру по итогам конфликтной ситуации, произошедшей между ними во время дерби в рамках 13 тура Российской премьер-лиги (2:2), Федотов также получил еще один матч дисквалификации условно, при этом оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей. "Спартак" опубликовал официальное заявление, осуждающее решение КДК.
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Кавазашвили - о мерах КДК к Федотову и Абаскалю: настоящая провокация, они не имеют права! Это вопрос комитета по этике
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать наставников ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
Фото: ТАСС