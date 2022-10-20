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Самсонов - о Талалаеве: есть своя тактика, стержень. Если тренер столько лет работает в РПЛ - думаю, это уже топ

Защитник "Торпедо" Артем Самсонов высказался о новом главном тренере команды Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Ахмат"
- У Талалаева есть своя тактика, стержень. Он очень сильный тренер. Могу ли назвать Талалаева топом? Это покажут наши дальнейшие игры. Но если тренер столько лет работает в Премьер-лиге, думаю, это уже топ, - передает слова Самсонова Sport24.

50-летний главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев возглавил "автозаводцев" 13 октября 2022 года. Под его руководством черно-белые провели два матча - уступили на своем поле "Локомотиву" со счетом 0:1 в рамках 13 тура РПЛ и победили на выезде ЦСКА (1:0) в игре 4 тура группового этапа Кубка России. Предыдущим клубом Талалаева был "Ахмат", с которым он работал с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. Ранее он в течение месяца возглавлял "Крылья Советов" и в течение двух месяцев работал в РПЛ с нижегородской "Волгой", оба эти клуба под руководством Талалаева выбыли из элитного дивизиона.


Торпедо Талалаев Самсонов
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