– Никаких контактов ни с кем из представителей "Локомотива" не было. Это все досужие истории, выгодные кому-то, кто внес мою фамилию в шорт-лист кандидатов. Я догадываюсь, кто это был, – передает слова Талалаева "Sport24".
Андрей Талалаев был уволен из грозненского "Ахмата" 11 сентября 2022 года. 13 октября этого же года Талалаев был назначен главным тренером московского "Торпедо". До этого назначения Андрей Викторович считался одним из главных претендентов на освободившуюся позицию главного тренера в "Локомотиве".
Талалаев: никаких контактов ни с кем из представителей "Локомотива" у меня не было
Главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев отреагировал на слухи, что мог возглавить "Локомотив".
Фото: ФК "Торпедо"