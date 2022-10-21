"В последний сезон в "Спартаке" Бакаев очень ярко играл. В итоге человек переходит к главному конкуренту, который готов выполнить любые условия. Получается, и он не играет, и "Спартак" потерял воспитанника. Хотя по факту "Спартак", кажется, ничего от его ухода не проиграл", - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Напомним, контракт Бакаева со "Спартаком" завершился в конце предыдущего сезона. В итоге полузащитник подписал соглашение с "Зенитом". В новой команде Зелимхан провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. При этом он лишь три раза появлялся на поле в стартовом составе сине-бело-голубых.
Кечинов: "Спартак", кажется, ничего не проиграл от ухода Бакаева
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о ситуации Зелимхана Бакаева после ухода из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"