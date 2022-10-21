"С моим будущим скоро все будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе. "Химки"? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер", — цитирует тренера Sport24.
Юран начинал нынешний сезон в качестве главного тренера "Химок", но ушел в отставку в начале августа.
На данный момент наставником подмосковного коллектива является Спартак Гогниев. Под его руководством химчане не одержали ни одной победы, трижды сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
Сергей Юран: скоро вернусь к тренерской работе
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о потенциальном возвращении к работе.
Фото: "Чемпионат"