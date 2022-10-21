- "Локомотив" избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно. Ясно, что быстро они из этого положения не выйдут, потому что внизу отставание приличное. Другое дело, что поправить положение время есть, - передает слова Мостового "Чемпионат".
После разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в рамках 12 тура Российской премьер-лиги руководство московского "Локомотива" уволило из клуба немецкого главного тренера Йозефа Циннбауэра и команду его иностранных помощников, а также спортивного директора Томаса Цорна. Также в клубе сменился председатель совета директоров - вместо Александра Плутника этот пост занял Юрий Нагорных. После выездной победы над "Торпедо" (1:0) под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова "железнодорожники" с 12 набранными очками занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России.
Мостовой: "Локомотив" избавился от немецких цепей, которые тянули клуб на дно, поправить положение время есть
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в московском "Локомотиве".
Фото: AFP