Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил возможный вызов Александра Кокорина в национальную команду, поскольку "вызван может быть любой". В последний раз форвард выходил на поле в составе сборной России в 2017 году.
"Слышал, что Карпин не исключил возможный вызов Кокорина в сборную. Но в нынешний сборной России у всех есть шанс. Даже у меня. Мы же ни с кем не играем. Сейчас выйти может любой", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
Напомним, Александр Кокорин перед началом текущего сезона на правах аренды перебрался из "Фиорентины" в кипрский "Арис". В новом клубе россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Червиченко: Карпин не исключил вызов Кокорина? В нынешней сборной России шанс есть у всех. Даже у меня
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможный вызов Александра Кокорина в сборную России.
Фото: ФК "Арис"