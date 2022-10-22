"У нас ничего не сорвалось и не срывается. То есть все идет по плану и находится в переговорном процессе? Да", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что поездка "Зенита" в Иран, запланированная на ноябрь, отменилась в связи с политической обстановкой в стране.
До этого в Иране за "неправильное ношение хиджаба" была задержана 22-летняя Махса Амини, которая скончалась в больнице после пребывания в полицейском участке. В связи с этим в стране начались массовые протесты. Протестующих поддержал и экс-форвард "Зенита" Сердар Азмун. Кроме того, многие призывают отстранить Иран от участия на ЧМ-2022 из-за этих событий.
Гендиректор "Зенита" Медведев опроверг информацию о срыве товарищеского матча в Иране
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб отказался от поездки в Иран.
Фото: ФК "Зенит"