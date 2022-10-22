Норвежский футболист выступал в составе ростовской команды с 2019-го по 2021 год. Летом 2021 года он на правах аренды перешел в "Норвич", а в нынешнем сезоне был арендован бело-голубыми.
"Очень скучаю по Карпину. Он топ!" - цитирует футболиста телеграм-канал "Матч ТВ. Только новости".
Сегодня "Динамо" в московском дерби 14-го тура чемпионата России играет против "Локомотива" в гостях. "Железнодорожники" повели в счете на первой минуте встречи - ворота Антона Шунина поразил Франсуа Камано.
Матиас Норманн: очень скучаю по Карпину. Он топ!
Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн высказался о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине.
Фото: ФК "Динамо"