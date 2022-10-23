- Когда буду играть, всё скажу об игре, обо всём. Что делать? Ну, тренироваться, работать надо. Перестройка команды идет. Гогниев об этом говорил, новый стиль у команды. Готов играть так, как говорит Гогниев. Последние два года я выступал в Германии, там привык. Спартак Артурович знает, что я могу. Уверен, шанс будет. Жалею ли о переходе в "Химки"? Нет, всё нормально, - передает слова Митрюшкина "РБ Спорт".
В матче 14 тура Российской премьер-лиги подмосковные "Химки" разгромно уступили на выезде московскому "Спартаку" со счетом 0:5. Безвыигрышная серия красно-черных во всех турнирах достигла 14 матчей, 10 из которых прошли под руководством нынешнего главного тренера Спартака Гогниева (=3-7). В турнирной таблице чемпионата России "Химки" находятся в зоне прямого вылета, занимая с 9 набранными 15 место, отставание от идущего строчкой выше "Локомотива" составляет 3 очка. 26-летний голкипер Антон Митрюшкин, перешедший в "Химки" нынешним летом, в текущем сезоне сыграл в одном матче Кубка России, пропустив 5 голов.
Митрюшкин: в "Химках" перестройка, новый стиль, Гогниев об этом говорил
Голкипер "Химок" Антон Митрюшкин ответил на вопросы о ситуации в команде.
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