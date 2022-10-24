"Пациент скорее жив, чем мертв. Я бы не ставил крест на Дзюбе в Турции. Но в любом случае Артем что-то поник. Мы хотим видеть Дзюбу возбужденного! Каким мы его видели. И мы радовались этому приятному возбуждению. Пускай у Артема будет здоровая футбольная эрекция", - приводит слова Губерниева "СЭ".
Напомним, у Артема Дзюбы в мае завершился контракт с "Зенитом". После этого форвард несколько месяцев искал себе новый клуб, в итоге подписав контракт с турецкой "Адана Демирспор". С тех пор он успел провести 5 матчей за свою команду во всех турнирах, в которых забил один гол. При этом в последний раз он выходил в стартовом составе на матч чемпионата Турции еще в августе.
Губерниев: мы хотим видеть возбужденного Дзюбу! Пускай у него будет здоровая футбольная эрекция
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил текущую форму форварда "Аданы Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"