– С Марцелом все просто: если ему тут комфортно и он решит остаться, то мы с удовольствием договоримся. Надо будет смотреть, будет ли к нему интерес от европейских команд. А так, думаю, с ним проблем не будет. Значит ли это, что он нас полностью устраивает? Конечно. И результат есть, и игра интересная, – цитирует Андреева "РБ Спорт".
Марцел Личка был назначен главным тренером "Оренбурга" летом 2020 года. Его соглашение с клубом истекает летом 2023 года. Еще в прошлом сезоне "Оренбург" играл в Футбольной национальной лиге, а сейчас выступает в Российской премьер-лиге и является одной из самых ярких и атакующих команд чемпионата. Команда Марцела Лички смогла подняться лигой выше через стыковые матчи с футбольным клубом "Уфа". По итогам четырнадцати сыгранных туров "Оренбург" занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея 19 очков. В предыдущем туре подопечные Лички дома сыграли вничью с московским ЦСКА (2:2).
Спортивный директор "Оренбурга" – о новом контракте с Личкой: будем смотреть на интерес к нему от европейских команд
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"