- "Локомотив" сейчас не топ-клуб, мне кажется, там сложно будет. А вот что касается "Зенита", "Спартака" и ЦСКА, я думаю, что да, эти клубы могут претендовать на Пиняева. Я считаю, что у него очень большие возможности. Просто правильно надо развивать эти возможности. Это очень талантливый футболист. То, что у него впереди большое будущее, я не сомневаюсь. Но, опять же, при большой работе любому таланту нужно трудолюбие, - передает слова Газзаева "КП".
Ранее СМИ сообщали, что 17-летним атакующим полузащитником самарских "Крыльев Советов" Сергеем Пиняевым интересуется московский "Локомотив", агентом игрока является Павел Андреев. Аналитический портал Transfermarket оценивает трансферную стоимость Пиняева в 1,7 миллиона евро. Летом футболист выбыл на 1,5 месяца из-за выявленного пневмоторакса. Первый мяч после возвращения Пиняев забил "Ростову"( 1:2) дальним ударом с линии штрафной. В нынешнем сезоне на счету 17-летнего вингера 11 матчей во всех турнирах, 2 забитых гола и 1 ассист.
Газзаев: на Пиняева могут претендовать "Зенит", "Спартак" и ЦСКА
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку перспективам полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева перейти в один из российских топ-клубов.
Фото: ПФК "Крылья Советов"