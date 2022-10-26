– Гаранин, почти сразу как пришел, убрал Нобоа из основного состава. Это вызвало улыбку. Я понимаю, у Гаранина красноярские амбиции. Сейчас даже Юсупов, который очень здорово играл с прошлом сезоне, тащил команду вместе с Нобоа, находится уже в другом настроении и состоянии. Гаранин – неудачный эксперимент руководства "Сочи", – цитирует Орлова "Sport24".
Вадим Гаранин был назначен в "Сочи" летом 2022 года, до этого российский специалист тренировал красноярский "Енисей" и работал в Футбольной национальной лиге. Ещё раньше тренировал в "Твери", сборной России до 15 лет, был ассистентом главного тренера в тульском "Арсенале". По итогам четырнадцати сыгранных туров "Сочи" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент у команды всего одна победа в четырех последних матчах, помимо этого три поражения и одна ничья. В предыдущем туре "Сочи" крупно уступил на выезде "Зениту" со счетом 0:7. По итогам прошлого сезона РПЛ этот же клуб, возглавляемый нынешним тренером ЦСКА Владимиром Федотовым, занял второе место.
Геннадий Орлов: Гаранин – неудачный эксперимент руководства "Сочи"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе тренера Вадима Гаранина в футбольном клубе "Сочи".
Фото: Чемпионат.com