"Локомотив" сейчас топ-клуб в представлении своих болельщиков. Он в таком состоянии, что топ-клубом не является, и его надо возвращать на эти позиции. Думаю, у Галактионова есть все качества это сделать", - цитирует Писарева "Матч ТВ".
Московский коллектив располагается в зоне стыковых матчей, набрав в 14-ти встречах действующего сезона Российской Премьер-лиги 12 очков. Красно-зеленые опережают "Химки", оказавшиеся в зоне прямого вылета, лишь на 3 очка.
В рамках 15-го тура национального первенства "Локомотиву" под руководством Андрея Федорова предстоит встретиться с ЦСКА. Матч пройдет 29 октября, начало – в 19:00 мск.
Писарев: в таком состоянии "Локомотив" не является топ-клубом
Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о последних результатах "Локомотива" в РПЛ.
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