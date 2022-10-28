- Сыграть против сборной легионеров РПЛ? Это уже не ново. Идея эта давно находится в умах. Думаю, что РФС нужно это дело организовать. Но вот что предлагаю я: чтобы наша национальная команда сыграла матч со сборной Первой лиги. Это тоже будет очень интересно. Мы сможем увидеть реальный уровень. Это будет большая мотивация для игроков, которые выступают в Первой лиге, - приводит слова Семина «РБ Спорт».
Ранее бывший голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев предложил собрать сборную легионеров РПЛ и сыграть матч с национальной командой. Также в СМИ появилась информация о возможных товарищеских матчах сборной России с командами Узбекистана и Таджикистана в ноябре 2022 года вместо неподтвержденных предварительных вариантов контрольных встреч со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины. 24 сентября 2022 года подопечные Валерия Карпина провели выездной товарищеский матч с национальной командой Киргизии, в котором одержали победу со счетом 2:1.
Семин - об идее возможного матча сборной России с легионерами РПЛ: предлагаю сыграть со сборной Первой лиги
Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин оценил идею возможного матча национальной команды против сборной легионеров.
Фото: "СЭ"