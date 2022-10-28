Личка: сегодня выиграл "Оренбург, а не Сычевой и Джимми Марин

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над "Факелом" (4:1).

Фото: ФК "Оренбург"

"Сегодня выиграла команда, а не Сычевой, Джимми Марин и Мансилья который забил с пенальти, мы выиграли вместе. Это очень важно", - сказал Личка на послематчевой пресс-конференции.



"Оренбург" на своем поле разгромил "Факел" в стартовом матче 15-го тура РПЛ (4:1). Дубль в составе хозяев оформил коста-риканский полузащитник Джимми Марин. В эпизоде с его вторым голом Владимир Сычевой пробил по воротам "Факела" пяткой, а Марин добил мяч, когда он уже находился на линии ворот.



После 15 матчей "Оренбург" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Марцела Лички 22 набранных очка.