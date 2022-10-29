– Лукин очень похож на Мальдини. Дебют пришелся на мощный и жесткий матч, когда соперник атаковал и давил. У него было много работы, но он выстоял и выдержал. Знаем, что Матвей – качественный и талантливый футболист, у него хорошее будущее, – цитирует Медину "Чемпионат".
Матвей Лукин, впервые вышедший в стартовом составе ЦСКА, был признан лучшим игроком матча с "Локомотивом" (1:0). Единственный гол в игре забил Хесус Медина, а "армейцы" впервые за десять матчей оставили собственные ворота в неприкосновенности. До этого ЦСКА пропускал от "Оренбурга", "Торпедо", "Спартака", "Динамо", "Химок", "Сочи", еще раз от "Торпедо", "Урала" и "Краснодара". Свой последний "сухой" матч "армейцы" провели в Самаре, обыграв местные "Крылья Советов" со счетом 1:0 и единственным голом Игоря Дивеева. Случилось это 4 сентября 2022 года.
Хесус Медина: Лукин очень похож на Мальдини
Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина оценил дебют 18-летнего защитника Матвея Лукина.
Фото: "Матч ТВ"