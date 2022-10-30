"Понятно, что результат отрицательный, поражение есть поражение. Но если посмотреть на то, как развивались события в этом матче, думаю, на ничью мы точно наиграли. Где-то не повезло, чуть не хватило для того, чтобы итог был другим", - цитирует футболиста ТАСС.
"Локомотив" вчера в московском дерби 15-го тура Российской Премьер-лиги принял на своем поле ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "армейцев", единственный гол в матче забил Хесус Медина, результативную передачу на свой счет записал Хорхе Карраскаль.
"Локомотив" по итогам первой половины национального чемпионата располагается в зоне стыковых матчей, красно-зеленые набрали 12 очков. 6 ноября "железнодорожники" в Екатеринбурге встретятся с "Уралом".
Магкеев – о поражении от ЦСКА: "Локомотив" точно наиграл на ничью
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев поделился впечатлениями от матча против ЦСКА в 15-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"