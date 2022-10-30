– В кайф то, что побеждаем, играем в хороший футбол. Сегодня во время игры подумал: блин, мы круто играем. Получаю огромное удовольствие от того, что происходит, – передает слова Соболева "РБ Спорт".
Сегодня "Спартак" домашним матчем с "Торпедо" закрыл для себя первый круг Российской премьер-лиги. Красно-белые обыграли "автозаводцев" со счетом 1:0 благодаря голу Квинси Промеса. По итогам пятнадцати сыгранных туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, отставая только от "Зенита". Свой следующий матч красно-белые проведут на следующих выходных (5 ноября), против "Сочи" на выезде.
Александр Соболев: во время игры с "Торпедо" подумал – блин, мы круто играем
Нападающий "Спартака" Александр Соболев поделился ощущениями от игры команды после победы над "Торпедо" в 15-м туре РПЛ (1:0).
Фото: "СЭ"