Жиров: в "Краснодаре" давали шанс всем, но не мне. Сказали, что я не нужен

Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров высказался о периоде своей карьеры в "Краснодаре".

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Жиров на правах свободного агента перешел в "



Летом 2018 года российский защитник подписал контракт с "Зандхаузеном" из второй немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в 14-ти матчах национального первенства и забил 1 гол. "В "Краснодаре" у меня осталась недосказанность, потому что мне не дали сыграть. Меня взяли перед чемпионатом мира, я подписал долгосрочный контракт. До сих пор не понимаю, почему, спустя пару месяцев мне сказали, что я не нужен. Шанс давали всем, играли все, но не я", — цитирует футболиста " Чемпионат ".Жиров на правах свободного агента перешел в " Краснодар " в зимнее трансферное окно сезона 2016/2017. Южане сразу отправили футболиста в "Анжи" на правах аренды. За основную команду "быков" Жиров не сыграл ни одного матча в Российской Премьер-лиге.Летом 2018 года российский защитник подписал контракт с "Зандхаузеном" из второй немецкой Бундеслиги. В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в 14-ти матчах национального первенства и забил 1 гол.