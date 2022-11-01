– Если Гогниев так радовался голу при счете 0:6, то ему надо заканчивать с футболом. "Химки" – это цирк, а Гогниев в нем – клоун, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Спартак Гогниев был назначен главным тренером "Химок" в сентябре 2022 года. Под его руководством подмосковный клуб ещё не одержал ни одной победы – две ничьи и девять поражений. "Химки" в текущем сезоне уже возглавляли три разных человека – начали сезон с Сергеем Юраном, затем пригласили Николая Писарева, которого потом сменил Спартак Гогниев. Подмосковный клуб по итогам первого круга РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, на их счету всего шесть очков. В предыдущем туре "Химки" на выезде уступили "Динамо" со счетом 1:6, забив единственный гол в самом конце матча, с пенальти. Спартак Гогниев, удаленный в перерыве встречи, смотрел второй тайм на трибунах и крайне эмоционально отреагировал на реализованный одиннадцатиметровый.
Канчельскис: "Химки" – это цирк, а Гогниев в нем – клоун
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поведение главного тренера "Химок" Спартака Гогниева.
Фото: "Матч ТВ"