- "Галатасарай", "Црвена Звезда" и "Генк" активно интересуются Кассьеррой? Матео не покинет "Зенит" в ближайшее время, - передает слова Медведева "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что ряд зарубежных клубов, в том числе белградская "Црвена Звезда", стамбульский "Галатасарай" и бельгийский "Генк", проявляют активный трансферный интерес к 25-летнему колумбийскому нападающему "Зенита" Матео Кассьерра, который минувшим летом перешел в петербургский клуб из "Сочи".
Sport24: "Црвена Звезда", "Галатасарай" и другие европейские клубы проявляют трансферный интерес к Кассьерре
Медведев - об интересе зарубежных клубов к Кассьерре: Матео не покинет "Зенит" в ближайшее время
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о трансферном интересе из-за рубежа к нападающему сине-бело-голубых Матео Кассьерре.
Фото: ФК "Зенит"