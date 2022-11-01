– Паоло хотел сделать из "Спартака" "Интер" – в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная от простых сотрудников, юридического отдела, фотографов до команды. То есть клуба-семьи. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было. А я все время спрашивала у него, как было в "Челси" и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии, – цитирует Салихову "СЭ".
Итальянский специалист Паоло Ваноли до прихода в московский "Спартак" работал тренером по развитию техники в миланском "Интере" и ассистентом главного тренера в лондонском "Челси". В Москву он перебрался в декабре 2021 года, проработав главным тренером "Спартака" до июня 2022 года. Летом он покинул клуб. Основной причиной считалась смесь политических и семейных обстоятельств. На данный момент Паоло находится без работы, так и не возглавив ни один из клубов после красно-белых. При нем "Спартак" закончил сезон Российской премьер-лиги во второй части турнирной таблицы, но стал обладателем Кубка России, обыграв финале московское "Динамо" со счетом 2:1 и голами Александра Соболева и Квинси Промеса.
Зарема Салихова: Ваноли хотел сделать из "Спартака" "Интер
Жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась деталями тренерской работы предыдущего наставника красно-белых Паоло Ваноли.
Фото: Global Look Press