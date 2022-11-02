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Зарема Салихова: Ваноли покинул "Спартак" по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась

Жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна рассказала о причине ухода из клуба предыдущего тренера Паоло Ваноли.
Фото: "СЭ"
– Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за восемь и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет – мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для клуба, – приводит слова Салиховой "СЭ".

В предыдущем сезоне "Спартак" вышел из группы Лиги Европы, в которой ему противостояли "Лестер" и "Наполи", и должен был сыграть в плей-офф данного турнира против немецкого "Лейпцига", в котором на тот момент главным тренером работал экс-наставник красно-белых Доменико Тедеско. Но матч не состоялся по политическим причинам, а "Лейпциг" автоматически прошел в следующий раунд Лиги Европы. Итальянский специалист Паоло Ваноли работал главным тренером "Спартака" в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. При нем красно-белые стали обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче московское "Динамо" со счетом 2:1, но закончили сезон РПЛ во второй половине турнирной таблицы. Летом 2022 года на смену Ваноли пришел Гильермо Абаскаль, который довольно успешно работает в клубе и по сей день.


Салихова Ваноли Спартак
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