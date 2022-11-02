– Удивило ли меня, что жена владельца "Спартака" так вовлечена в жизнь клуба? Это было огромным сюрпризом! С Заремой я обсуждал конкретику, все, что хотел понять с точки зрения функционирования клуба. Еще раз хочу их поблагодарить. Возможно, она часто появлялась в медиа. Однако в плане организации процесса она хорошо работала вместе с Федуном, – цитирует Ваноли "СЭ".
Итальянский специалист Паоло Ваноли работал в московском "Спартаке" в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Летом он покинул клуб по семейным обстоятельствам вкупе с политической обстановкой в стране. После него из клуба ушел и спортивный директор Лука Каттани. А затем все свои позиции в "Спартаке" покинул и Леонид Федун, теперь клубом полностью управляет компания "Лукойл". При Паоло Ваноли "Спартак" стал обладателем Кубка России, в финале они обыграли московское "Динамо" (2:1). Сезон в РПЛ команда тогда завершила во второй части турнирной таблицы. Сейчас "Спартаком" руководит испанец Гильермо Абаскаль. Спортивным директором является Пол Эшуорт.
Ваноли: я был удивлен, насколько Зарема Салихова вовлечена в жизнь клуба! Это стало для меня огромным сюрпризом
Экс-наставник тренер "Спартака" Паоло Ваноли рассказал о работе с экс-владельцем красно-белых Леонидом Федуном и его супругой Заремой Салиховой.
Фото: rus.tvnet.lv