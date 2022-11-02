Сычевой – о втором голе Джимми Марина в ворота "Факела": он украл у меня гол, это неправильно

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой заявил, что его партнер Джимми Марин поступил неправильно, добив мяч в сетку ворот после его удара в матче 15-ого тура РПЛ с "Факелом".

Фото: ФК "Оренбург"





Данный эпизод, вызвавший недопонимание между игроками "Оренбурга" Владимиром Сычевым и Джимми Марином произошел в первом тайме матча 15-ого тура Российской премьер-лиги "Оренбург" – "Факел". Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:1, а Сычевой, участвующий в гонке бомбардиров чемпионата, не забил в этой встрече ни разу. Джимми Марин оформил дубль. В первом случае забил головой после навеса от Малых с правого фланга, а во втором добил мяч в сетку с пары метров после удара по мячу пяткой со стороны Владимира Сычевого. – Этот гол у меня украли. Я бы на его месте так не сделал. Это неправильно, – приводит слова Сычевого "Матч ТВ" Данный эпизод, вызвавший недопонимание между игроками "Оренбурга" Владимиром Сычевым и Джимми Марином произошел в первом тайме матча 15-ого тура Российской премьер-лиги "Оренбург" – "Факел". Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:1, а Сычевой, участвующий в гонке бомбардиров чемпионата, не забил в этой встрече ни разу. Джимми Марин оформил дубль. В первом случае забил головой после навеса от Малых с правого фланга, а во втором добил мяч в сетку с пары метров после удара по мячу пяткой со стороны Владимира Сычевого.