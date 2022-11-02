"Интерес "Галатасарая", "Црвены Звезды" и "Генка" к Кассьере — это правда. Но Матео хочет остаться в "Зените", — цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Кассьерра входит в сферу интересов ряда клубов из европейских чемпионатов. Сообщались, что среди них – сербская "Црвена Звезда", "Генк" из Бельгии и "Галатасарай" из Турции.
Кассьерра отметился тремя результативными передачами в 12-ти матчах чемпионата России за "Зенит".
Агент Кассьерры: интерес "Галатасарая", "Црвены Звезды" и "Генка" к Матео? Это правда
Агент форварда "Зенита" Матео Кассьерры Мартин Араоз прокомментировал слухи о желании нескольких европейских клубов подписать футболиста.
Фото Global Look Press