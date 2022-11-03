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Президент "Оренбурга": на зиму планируем до двух трансферов, точно нужен центральный защитник

Президент футбольного клуба "Оренбург" Василий Еремякин рассказал о планах на зимнее трансферное окно.
Фото: ТАСС
– Пока точно не могу сказать, какие денежные средства будут выделены на трансферы. Планируем подписать до двух футболистов. Есть разные варианты – и российские, и европейские, и латиноамериканские. Нам точно нужен центральный защитник. По второму игроку вопрос открыт, – цитирует Еремякина "РБ Спорт".

Футбольный клуб "Оренбург" поднялся в Российскую премьер-лигу из Футбольной национальной лиги минувшим летом. Сделал он это через стыковые матчи с "Уфой". По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга команда, возглавляемая Марцелом Личкой, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В "Оренбурге" хорошо себя проявляют латиноамериканские новички: Марин, Мансилья, Флорентин, Вера. Также в "Оренбурге" играет центрфорвард Владимир Сычевой, пришедший в свое время из "Крымтеплицы". Сычевой официально был признан лучшим игроком РПЛ в октябре.


Оренбург Еремякин
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