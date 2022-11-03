"В той форме, в которой сейчас Сычевой, он может конкурировать с Чаловым и Соболевым. Вы посмотрите его голы. Его признали лучшим игроком октября. И забивал он не кому-либо, а сделал дубли в ворота ЦСКА и "Динамо", - цитирует функционера Sport24.
Сегодня пресс-служба сборной России в своем телеграм-канале опубликовала расширенный список футболистов, вызванных в национальную команду.
В нынешнем сезоне Владимир Сычевой принял участие в 13-ти матчах чемпионата России, в которых записал на свой счет 11 голов, а также отметился результативной передачей.
"Оренбург" набрал 22 очка в 15-ти матчах национального первенства и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Президент "Оренбурга" Еремякин: Сычевой может конкурировать с Чаловым и Соболевым в сборной России
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин поделился мнением о попадании форварда команды Владимира Сычевого в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Оренбург"