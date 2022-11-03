– В той форме, в которой сейчас Сычевой, он может конкурировать с Чаловым и Соболевым. Вы посмотрите его голы. Да, может в первый раз для всех было удивлением, что он забил после выхода на замену. Но потом он много доказывал, – передает слова Еремякина "Sport24".
Вчера вечером был объявлен расширенный список сборной России на ближайший учебно-методической сбор для подготовки к товарищескому матчу со сборной Таджикистана, которая пройдет 17 ноября в Душанбе. Валерий Карпин поместил в этот список четырех нападающих: Федора Чалова из "Спартака", Александра Соболева из "Спартака", Николая Комличенко из "Ростова" и Владимира Сычевого, который вчера официально был признан лучшим игроком октября в РПЛ. У него на счету шесть забитых мячей за прошедший месяц, по два из них были забиты в ворота ЦСКА и "Динамо".
Президент "Оренбурга": Сычевой в сборной России может конкурировать с Чаловым и Соболевым
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал включение в расширенный список сборной России нападающего команды Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"