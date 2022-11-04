"Именно в Воронеже с Fan ID на матчи будут ходить много людей. Понятно, активные фанаты не посещают игры, и многие старые болельщики перестанут ходить. Но если и будут изменения на трибунах, то не сильно значимые. Недосчитаемся из-за Fan ID тысячи три-четыре", – цитирует футболиста "РБ Спорт".
Закон о Fan ID вступил в силу минувшим летом. Начиная с нынешнего сезона оформление карты болельщика стало обязательным условием посещения игр Российской Премьер-лиги. После введения закона активные болельщики ряда клубов объявили, что перестанут ходить на матчи национального первенства.
Свинов выступает за "Факел" на правах аренды, права на 21-летнего голкипера принадлежат "Спартаку".
Свинов – о Fan ID: на трибунах "Факела" будут незначительные изменения. Недосчитаемся тысячи 3-4
Вратарь "Факела" Илья Свинов высказался о введении карты болельщика (Fan ID) в России.
Фото: ФК "Факел"