"Надеемся, что восстановление Родригао не затянется. У него старая проблема с воспалением косых мышц живота. Ему нужно время, в этом матче он точно не сможет принять участие", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.
Родригао принял участие во всех 15 матчах "Зенита" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и записал на свой счет 1 забитый мяч.
"Зенит" по итогам первого круга национального чемпионата лидирует в турнирной таблице с 39-ю очками в активе.
Семак – об отсутствии Роригао в заявке на матч с "Ахматом": у него проблема с воспалением мышц живота
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему защитник Родригао не попал в заявку сине-бело-голубых на матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Зенит"