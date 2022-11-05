Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Краснодар1 тайм
Зенит
0 - 2 0 2
Ахмат1 тайм
П1 3.18X 3.92П2 1.95
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.38X 4.9П2 9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
18:00
ФулхэмНе начат
П1 1.22X 7.4П2 12
Ноттингем
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.8
Вулверхэмптон
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.6X 3.25П2 2.2
Лидс Юнайтед
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.7X 4П2 4.9
Эвертон
20:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
КадисПерерыв
П1 2.8X 2.1П2 4.3
Вальядолид
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.9X 3.65П2 4.2
Сельта
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.31X 3.25П2 3.35
Барселона
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.13X 9.8П2 19

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СассуолоНе начат
П1 3.1X 3.55П2 2.21
Салернитана
17:00
КремонезеНе начат
П1 2.21X 3.4П2 3.2
Аталанта
20:00
НаполиНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.25
Милан
22:45
СпецияНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.8X 3.65П2 2.44
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.06X 3.55П2 3.65
Герта
17:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 6.6П2 1.29
Боруссия Д
17:30
БохумНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10
Аугсбург
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 4.2X 4П2 1.8
Вердер
20:30
Шальке-04Не начат
П1 1.6X 4.4П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
19:00
СтрасбургНе начат
П1 2.9X 3П2 2.75
Анже
23:00
ЛансНе начат
П1 5.2X 4П2 1.66
Сделать ставку

Семак – об отсутствии Роригао в заявке на матч с "Ахматом": у него проблема с воспалением мышц живота

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему защитник Родригао не попал в заявку сине-бело-голубых на матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Зенит"
"Надеемся, что восстановление Родригао не затянется. У него старая проблема с воспалением косых мышц живота. Ему нужно время, в этом матче он точно не сможет принять участие", - цитирует тренера "Матч ТВ".

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

Родригао принял участие во всех 15 матчах "Зенита" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и записал на свой счет 1 забитый мяч.

"Зенит" по итогам первого круга национального чемпионата лидирует в турнирной таблице с 39-ю очками в активе.


Родригао Зенит Семак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гильермо Абаскаль – о ничьей с "Сочи": мы создали пять голевых моментов
Заика – о ситуации с Гараниным: нам просто сказали, что команду принимает Точилин
Семак – об отсутствии Роригао в заявке на матч с "Ахматом": у него проблема с воспалением мышц живота
Хачатурянц – о продлении контракта Карпина со сборной России: это самая правильная кандидатура!
"Спартак" сыграл вничью с "Сочи", прервав трехматчевую серию побед 41
Дюков: РФС положительно оценивает результаты работы Карпина со сборной
"Факел" - "Краснодар": стартовые составы команд
Малком и Сергеев - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Ахматом"
Федотов: Соболеву следовало показать вторую желтую и удалить его с поля в матче с "Сочи" 5
Ловчев о решении судьи в матче "Сочи" - "Спартак": момент с Соболевым - это вторая желтая карточка, без сомнения 12
Мостовой: зачем сборная сохранила Карпина? Играть с Таджикистаном?
Рианчо: Промес - лучший игрок Чемпионата России. Целую руки каждому селекционеру "Спартака" за его возвращение
Карпин - о продлении контракта: необходимость существования сборной России не подлежит сомнению 2
Источник: Шунин пропустит матч с "Ростовом". В воротах "Динамо" сыграет Лещук 2
РФС объявил о продлении контракта с Карпиным до 2024 года 6
Гендиректор "Сочи" Рубашко: Гаранина нет из-за проблем со здоровьем? Пока да
Спортивный директор "Торино": мы не интересуемся Дивеевым. Такой трансфер зимой невозможен
Гол Зиньковского в ворота ЦСКА признали лучшим в РПЛ в октябре
Тренер "Сочи" Гаранин - вне заявки на матч со "Спартаком". Ранее появлялась информация, что он покинул клуб
Промес и Соболев - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Сочи" 1
Football Espana: представители Месси и "Барселоны" обсудили возвращение аргентинца в клуб
Мелкадзе: постараюсь забить в матче со "Спартаком" 4
Садыгов: Гогниев в нас верит - мы это чувствуем. Верю, что теперь попрет 2
Официально: сборная России 20 ноября сыграет с Узбекистаном 9
Кавазашвили – об Айртоне: зачем он нужен "Спартаку"? Кто будет играть за клуб, который ненавидит? 2
Терюшков – о победе "Химок" над "Оренбургом": обольщаться не стоит, клуб – на дне таблицы РПЛ
Гвардиола: завидую Холанду. Я сказал ему – больше никаких голов, иначе обо мне не будут говорить
"Не думаю, что будет желание мстить за потерю очков". Кержаков – перед матчем с "Ахматом"
Кержаков: во время матча с "Оренбургом" мне кричали – иди к нам, посиди! 1
Кроос: Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в "Баварии"
Все новости
-