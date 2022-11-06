Вчера, 5 ноября, после поражения от "Ахмата" (1:2) Медведев заявил, что проведет с Чистяковым "серьезный разговор", а также намекнул на возможный уход защитника из команды.
"Видимо, Александру Ивановичу неправильно донесли информацию, или после поражения на эмоциях он сказал что-то лишнее, о чем, надеюсь, сейчас уже сожалеет", - заявил агент.
После игры с "Ахматом" журналист Геннадий Орлов заявил, что, по его информации, Чистяков в ближайшее время может перейти именно в грозненский клуб. Медведев заявил, что такой переход исключать нельзя.
"Переход в "Ахмат"? Это его домыслы какие-то. Но мне кажется, что генеральный директор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять себе такие высказывания в адрес своего футболиста", - добавил Талаев.
"Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" в матче 16-го тура РПЛ (1:2). Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи
Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020 года. С того момента защитник провел 60 матчей за команду, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Источник: "СЭ"
Агент Чистякова раскритиковал гендиректора "Зенита" за слова о возможном переходе футболиста в "Ахмат"
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, отреагировал на слова генерального директора петербуржцев Александра Медведева.
Фото: Global Look Press