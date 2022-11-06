"По качеству игры российские дерби со "Спартаком" на голову выше, чем дерби "Партизана" и "Црвены Звезды". В эмоциональной составляющей разница всё-таки есть. Думаю, в будущем дерби будет более эмоциональным, потому что сейчас по известным причинам фанатов нет на трибуне", - цитирует Зделара "Чемпионат".
Напомним, Саша Зделар перебрался в ЦСКА в летнее трансферное окно за сумму порядка 500 тысяч евро из "Партизана" и заключил контракт до 2025 года. С того момента сербский полузащитник провел за красно-синих 16 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.
Кроме "Партизана" Зделар выступал за "Олимпиакос", "Мальорку" и "ОФК Белград". Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Зделар: по качеству игры дерби со "Спартаком" на голову выше, чем "Партизан" - "Црвена Звезда"
Фото: ПФК ЦСКА