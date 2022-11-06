"Гражданство России Малкома и Клаудиньо — очень актуальная тема в Бразилии. Ежедневно по ТВ про это выходят новости, и все их обсуждают. Многим тяжело спокойно принять желание игроков "Зенита" из-за давления местных СМИ, их здесь осуждают", - цитирует Ари Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Маклом и Клаудиньо намерены получить паспорт РФ, чтобы снизить затраты по налогам. Позже Малком подтвердил, что начал процесс получения гражданства.
Ари выступал в составе таких клубов Российской Премьер-лиги, как "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив". В общей сложности он провел в России 8 лет.
Ари: гражданство России Малкома и Клаудиньо — актуальная тема в Бразилии. Здесь их осуждают
Экс-форвард "Краснодара" Ари рассказал о реакции в Бразилии на желание игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.
Фото: ФК "Краснодар"