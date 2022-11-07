"На сегодняшний день мы с Артемом не общались и сейчас не общаемся. Я к нему очень позитивно отношусь, и сказать, что мы с ним не будем общаться, я не могу", – цитирует функционера "Матч ТВ".
Сегодня о расторжении контракта между Дзюбой и "Адана Демирспор" официально сообщила Турецкая федерация футбола. Позднее в СМИ появилась информация о желании "Торпедо" подписать 34-летнего нападающего. Сообщалось, что в переходе футболиста лично заинтересован Илья Геркус.
Дзюба принял участие в четырех матчах текущего чемпионата Турции, в которых отметился одним голом.
Президент "Торпедо" – о возможности подписать Дзюбу: не могу сказать, что мы с ним не будем общаться
Президент "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал слухи о личной заинтересованности в подписании форварда Артема Дзюбы.
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