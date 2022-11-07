– Зобнин заявил, что я поступил неправильно? Ха-ха, а какое тогда правильное решение? Тогда соперник должен был первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться, – цитирует Гайича "РБ Спорт".
Напомним, что перед первым голом в ворота "Спартака", полузащитник красно-белых Роман Зобнин перестал контролировать мяч, желая проявить fair-play, но игрок ЦСКА Милан Гайич не заметил этого, подхватил мяч и начал голевую атаку. Роман Зобнин после этой игры неоднократно заявлял о том, что Милан Гайич был не прав. Встреча тринадцатого тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" завершилась ничейным результатом и счетом 2:2. Голы в этом матче забивали Федор Чалов у "армейцев" (дважды) и Антон Зиньковский и Александр Соболев с составе красно-белых.
Гайич: Зобнин заявил, что я поступил неправильно? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?
Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался по поводу эпизода, случившегося в матче 13-ого тура РПЛ ЦСКА – "Спартак" (2:2).
Фото: Sport24