Как сообщают СМИ, 24-летний чешский хавбек Алекс Крал не планирует возвращаться в "Спартак". Агент игрока уже ищет ему новый клуб.
Ранее, Крал воспользовался новым правилом ФИФА о приостановке контрактов. Чешский игрок приостановил контракт до 2023 года и перешел в "Шальке". За немецкий клуб чех принял участие в 12 матчах, в которых голов и ассистов не совершал. Трансферная стоимость полузащитника, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 5,5 миллионов евро.
Алекс Крал перешел в "Спартак" летом 2019 года, подписав контракт на 5 лет. За красно-белых игрок провел 60 матчей, в которых не забил ни одного мяча и отдал 6 ассистов.
Источник: Metaratings
Metaratings: Крал не планирует возвращаться в "Спартак", агент ищет игроку новый клуб
Полузащитник Алекс Крал не хочет возвращаться в "Спартак" и попросил агента найти ему новый клуб.
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