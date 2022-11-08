"Посмотрите, сколько мячей забил Сычевой с пенальти. Преждевременно о нем что-то говорить. У нас всегда любят забегать вперед и говорить, что у нас здесь есть суперзвезда", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Сычевой является лучшим бомбардиром "Оренбурга" в действующем чемпионате России. 26-летний нападающий отметился 11-ю голами в 14 матчах национального первенства.
"Оренбург" по итогам 16-ти туров имеет в активе 22 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Юран – о Сычевом: посмотрите, сколько он забил с пенальти. У нас очень любят забегать вперед
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением о результативности форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"