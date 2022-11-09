– Мы рады, что продолжаем наше сотрудничество с Владимиром. Все в команде довольным им. Нам бы хотелось, чтобы он остался с нами до конца нынешнего сезона. Ему здесь комфортно, его все устраивает, – передает слова Андреева "РБ Спорт".
Сегодня футбольный клуб "Оренбург" официально объявил о продлении контракта с нападающим клуба Владимиром Сычевым до 31 декабря 2024 года. Владимир является лучшим бомбардиром оренбуржцев в текущем сезоне – тринадцать голов и две результативные передачи в шестнадцати матчах. Сычевой был признан лучшим игроком октября в РПЛ, а также вызван в сборную России на товарищеские матчи Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября).
Спортивный директор "Оренбурга": рады, что продолжаем сотрудничество с Сычевым. Ему здесь комфортно, его все устраивает
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал продление контракта с нападающим клуба Владимиром Сычевым.
Фото: "Оренбург"